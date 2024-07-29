اذاعة الجيش الاسرائيلي: متطرفون إسرائيليون يقتحمون قاعدة عسكرية احتجاجا على توقيف جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني

اشارت اذاعة الجيش الاسرائيلي الى ان نشطاء يمينيون اقتحموا المحكمة العسكرية في قاعدة "بيت ليد" احتجاجا على اعتقال جنود متهمين باعتداء جنسي على معتقل فلسطيني من غزة.

وفي وقت سابق اليوم، اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان متظاهرين يحاصرون معسكر بيت ليد حيث يتم التحقيق مع الجنود الموقوفين من معسكر سديه تيمان.

واشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى انه من بين الجنود الذين تم اعتقالهم بسديه تيمان ضابط احتياط برتبة رائد شغل منصب قائد في المعسكر.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية داهمت اليوم منشأة الاعتقال "سديه تيمان" التي يحتجز فيها معتقلون من قطاع غزة، منذ بداية الحرب، وأوقفت 9 جنود إسرائيليين مشتبهين بتعذيب جنسي شديد بحق معتقل فلسطيني. وهناك جندي آخر مشتبه لم يتم إيقافه بعد.

ودار عراك بين أفراد الشرطة العسكرية والجنود المشتبهين داخل منشأة الاعتقال، فيما تم نقل المعتقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع وهو يعاني من إصابات خطيرة في مؤخرته بسبب التعذيب الوحشي.