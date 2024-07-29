الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن سفينة حربية من طراز "ساعر 6" اعترضت "مُسيّرة كانت في طريقها من الأراضي اللبنانية إلى المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المسيرة كانت في طريقها إلى حقل كاريش للغاز.

وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان البحرية الإسرائيلية اعترضت طائرة بدون طيار قادمة من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، للمرة الثانية خلال يومين.