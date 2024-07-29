اليونيفيل: ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق ولا يزال هناك مجال للمفاوضات ولا جهة تريد الحرب

أكد الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن "ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق"، مشيرا الى أن "اتصالاتنا مفتوحة مع كل الأطراف ونواصل مهمتنا على الأرض، ونتواصل لنزع فتيل التوتر وتجنب نزاع أوسع".

واشار في حديث للجزيرة، الى أن "لا حل عسكريا للنزاع بين لبنان وإسرائيل والحل دبلوماسي"، معتبرا أن "لا يزال هناك مجال للمفاوضات ولا طرف يريد الحرب"، لافتا الى أن "قرار مجلس الأمن 1701 يواجه تحديا كبيرا والطرفان ينتهكانه، ولا جهة تقوم بتطبيق القرار 1701".