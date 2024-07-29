أكد الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن "ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق"، مشيرا الى أن "اتصالاتنا مفتوحة مع كل الأطراف ونواصل مهمتنا على الأرض، ونتواصل لنزع فتيل التوتر وتجنب نزاع أوسع".
واشار في حديث للجزيرة، الى أن "لا حل عسكريا للنزاع بين لبنان وإسرائيل والحل دبلوماسي"، معتبرا أن "لا يزال هناك مجال للمفاوضات ولا طرف يريد الحرب"، لافتا الى أن "قرار مجلس الأمن 1701 يواجه تحديا كبيرا والطرفان ينتهكانه، ولا جهة تقوم بتطبيق القرار 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيفيل: ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق ولا يزال هناك مجال للمفاوضات ولا جهة تريد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.