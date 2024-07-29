اشار وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن لنظيره الاسرائيلي يوآف غالانت ، الى اننا نرغب بحل يعيد المواطنين على جانبي حدود إسرائيل ولبنان إلى ديارهم.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الاميركي لنظيره الاسرائيلي: نرغب بحل يعيد المواطنين على جانبي حدود إسرائيل ولبنان إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.