اعلنت الخارجية الأميركية، اننا "ما زلنا نعتقد أن الحل السلمي على جبهة لبنان هو الأفضل، وليس لدينا أي خطط حالية لإجلاء المواطنين الأميركيين من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية: ما زلنا نعتقد أن الحل السلمي هو الأفضل وليس لدينا أي خطط حالية لإجلاء المواطنين الأميركيين من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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