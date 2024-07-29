نتانياهو: حماس تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وإسرائيل لم تغير الشروط

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في غزة، وإن إسرائيل لم تغير أيا من شروطها.

واوضح نتانياهو في تصريح له، أن إسرائيل متمسكة بمبادئ الاقتراح الأصلي، والتي تشمل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الاسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، وسيطرة إسرائيل على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة.