أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن اليوم بأن حزب الله سيتحمل المسؤولية عن هجوم صاروخي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. واوضح مكتب غالانت إنه أطلع أوستن على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت. وأضاف مكتبه "أشار الوزير غالانت إلى أن الهجوم الذي وقع يوم السبت يمثل تصعيدا كبيرا وأن حزب الله وكيل إيران سيتحمل المسؤولية عنه".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت لنظيره الأميركي: حزب الله سيتحمل المسؤولية عن هجوم الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.