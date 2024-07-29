أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عن "تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر٬ عند الساعة 8:13 بالتوقيت المحلي، وقد حدد موقعها في سوريا على بعد 25 كيلومتراً تقريباً من الحدود الشمالية اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 3.5 درجات ضربت سوريا على بعد 25 كم من الحدود الشمالية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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