اكد وزير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي أننا "نرفض أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبنا"، لافتات الى اننا "قلقون تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري: نرفض أي تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.