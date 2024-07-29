دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "شفافية كاملة في نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية"، بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة على الرغم من تنديد المعارضة بحصول مخالفات وتجاوزات.
واشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى أن غوتيريش "يدعو إلى شفافية كاملة ويشجّع على نشر نتائج الانتخابات في التوقيت المناسب مع تفصيل (الأرقام) بحسب مراكز الاقتراع".
وأضاف أن "غوتيريش يدعو أيضا إلى حل سلمي للنزاعات ويحض القادة السياسيين الفنزويليين ومناصريهم على "الاعتدال".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يدعو إلى "شفافية كاملة" بشأن نتائج الانتخابات في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.