غوتيريش يدعو إلى "شفافية كاملة" بشأن نتائج الانتخابات في فنزويلا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "شفافية كاملة في نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية"، بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة على الرغم من تنديد المعارضة بحصول مخالفات وتجاوزات.

واشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الى أن غوتيريش "يدعو إلى شفافية كاملة ويشجّع على نشر نتائج الانتخابات في التوقيت المناسب مع تفصيل (الأرقام) بحسب مراكز الاقتراع".

وأضاف أن "غوتيريش يدعو أيضا إلى حل سلمي للنزاعات ويحض القادة السياسيين الفنزويليين ومناصريهم على "الاعتدال".