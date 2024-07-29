الدفاع الأميركية اعلنت عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,7 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة، عن "حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 1,7 مليار دولار وتتضمن ذخائر دفاع جوي وقذائف مدفعية تقول قوات كييف إنها في أمس الحاجة إليها".

واشارت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، الى أن "الحزمة تتضمن معدات بقيمة 200 مليون دولار سيتم سحبها من مخزونات الجيش الأميركي الحالية، وأخرى بنحو 1,5 مليار دولار سيتم طلبها من شركات الأسلحة".