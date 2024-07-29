لجنة الانتخابات الفنزويلية اعلنت فوز مادورو بولاية ثالثة في الرئاسة

اعلنت لجنة الانتخابات الفنزويلية الموالية للنظام، "فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في استحقاق رفضت المعارضة نتائجه وأثار تشكيكا دوليا".

واشار إلفيس أموروزو رئيس المجلس الوطني للانتخابات، الى أن "الشعب الفنزويلي انتخب مادورو بغالبية رئيسا لولاية جديدة لفترة 2025-2031".

وفي وقت سابق، تعهد مادورو توفير "السلام والاستقرار والعدالة"، وذلك في كلمة أمام مؤيديه بعيد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا.

واكد مادورو خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس انه "سيكون ثمة سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك في ختام انتخابات أجريت في أجواء متوترة، وتحدثت خلالها المعارضة عن أعمال ترهيب ومخاوف من التزوير.