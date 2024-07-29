المتحدث باسم حركة فتح: نتنياهو يريد تهجير الشعب الفلسطيني أو قتـ.له

الشارقة - اميمة ياسر -

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الأنظار تتغافل ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي من استمرار المذابح منذ 10 أشهر دون أن يكون هناك موقف حقيقي لإيقاف هذا الجرم المستمر في المذابح .

وأضاف "دولة"، في تصريحات لقناة ”القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين، أنه في الكونجرس الأمريكي صفق لبنيامين نتنياهو أكثر من مرة فانجلي هذا المجرم في جرائمه، بقتل المزيد من الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن دولة الاحتلال لا يهمها إلا إرضاء الدولة الأمريكية، لكي تستمر في حمايتهم، مؤكدا أنه لا يفرق معهم سقوط صاروخ داخل مجدل شمس .

وأكد "دولة" أن جيش الاحتلال يمارس سلوك لا يمت بالإنسانية بأي صلة، وأنهم لا يقبلوا بوجود حركة حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية حتى يستمر في اجتياحه لقطاع غزة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر في تصديه، وأن الاحتلال يمارس التعذيب والقتل والاغتصاب الجماعي للأسرى الفلسطنيين في سجونهم وتمرين الكلاب على تعذيب البشر، وأنهم يريدون قتل الشعب الفلسطيني، عبر شماعة حماس، وتهجير الشعب الفلسطيني، مشيدا بالموقف المصري الرافض للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني.