شكرا لقرائتكم خبر عن صراع عشائري دموي يودي بحياة 35 شخصًا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 35 شخصًا حتفهم، وأصيب 166 آخرين خلال الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام بمنطقة كورام في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأشار نائب مفوض الإدارة المحلية جاويد الله محسود، اليوم، أن وجهاء عشائر كورام اتفقوا على وقف الاشتباكات ووقف إطلاق النار، وبعد ذلك سيقوم أعضاء مجلس السلام المحلي بسحب أفراد القبائل المسلحة من الخطوط الأمامية للنزاع. نزاع حول الأراضي وسينشر أفراد من قوات الأمن على الجبهات لضمان وقف إطلاق النار.

واندلعت المعارك بين "ماداغي" و"مالي خيل" عندما فتح رجل النار خلال مجلس قبلي انعقد لحل عقود من النزاع حول الأراضي. الصراعات العشائرية في باكستان وأجج الهجوم التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين العشيرتين، اللتين تتعايشان في منطقة "كورام" قرب الحدود الأفغانية.

وكان النزاع يتعلق أصلاً بالأراضي لكنه تحول إلى عنف طائفي، إذ يتكرر النزاع بين الطائفتين في كورام منذ عقود.

