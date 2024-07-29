سلمان للإغاثة يواصل أنشطته بعدة دول

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة لحج اليمنية، يستفيد منه 1.850 فردًا بشكل مباشر، و860.000 فرد بشكل غير مباشر، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويتضمن البرنامج تأثيث المعهد بالأثاث المكتبي والطبي المناسب، وتزويده بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والتعليمية المطلوبة في أقسام الأسنان، والقبالة (توليد النساء)، والتمريض، والصيدلة، بهدف استعادة الدور الريادي الذي تميز به المعهد خلال السنوات الماضية في تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بالكادر الصحي المؤهل.

وتأتي الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ وذلك لتغطية العجز في المؤسسات والمراكز الصحية في اليمن، وإعدادها بكل المواد والمستلزمات الطبية الأساسية لخدمة المرضى والمصابين.

نور السعودية

وفي السودان، دشّن المركز، مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محليات عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين، والمقام خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 37 عملية حقن للشبكية، و14 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و73 عملية ليزر، و34 عملية للشبكية، و28 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

سلال غذائية

كما وزّع المركز 276 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 1.932 فردًا بواقع 276 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.

وأيضا وزّع المركز 210 سلال غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 1.555 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعوب في عدة بلدان جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.