قرض سعودي تنموي لكوسوفو

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم في كوسوفو، مع وزير المالية والعمل والتحويلات في كوسوفو، هيكوران موراتي، اتفاقية قرض تنموي ميسّر إضافي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بـ14.13 مليون دولار؛ لتمويل مشروع الطريق السريع «بريشتينا - ميتروفيتشي».
وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الذي موّله الصندوق في 2013، للإسهام في تطوير الطريق السريع وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى تأهيل خدماته الأساسية في التصريف وتوسعة مساراته، ليصل امتداده إلى 27 كم.
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