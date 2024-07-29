العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى التحول الرقمي ودورة في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن باسطنبول

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات ملتقى "التحول الرقمي ودورة في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن"، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة – دولة ليبيا، وذلك خلال الفترة من 29 وحتى 31 يوليو الجاري، بمدينة اسطنبول- تركيا،ويشارك فيه نخبة من الخبراء أصحاب التخصص، والمستشارين ووكلاء الوزارات، المسؤلين عن إدارات تكنولوجيـا المعلومـات والتحـول الرقمـي، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات، من مختلف الدول العربية.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة في كلمته الافتتاحية بالملتقى، إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي وتأثيره في الأداء المؤسسي وخدمة المواطن. كما يهدف إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في المجال، والتعرف على أهم تحديات التحول الرقمي وسبل التغلب عليها،

التعرف على الأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية التحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة كيفية تحسين أداء المؤسسات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسليط الضوء على أهمية الرقمنة والابتكارات الرقمية التي تُسهم في تحسين تجربة المواطن في التفاعل مع الخدمات الحكومية والمؤسسات. كما رحب سعادته بضيوف الملتقى الكرام وبسعادة رئيس

المعهد الوطني للإدارة – دولة ليبيا. وبالسادة المشاركين بالملتقى.

من جانبه عبر الدكتور فرحات حماد رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بدولة ليبيا، عن تقديره للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مثمنا دورها في إثراء التنمية الإدارية في العالم العربي، لافتا للتعاون المثمر بين الجانبين. كما قام سعادة مدير معهد الإدارة الليبي بالتعريف بالمعهد الوطني للإدارة بدولة ليبيا، وبنشأته وتطوره اللافت ودوره الهام في إثراء العملية التدريبية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة بدولة ليبيا. ما أثر إيجابا على مسيرة التنمية الإدارية في الدولة.



ويتناول الملتقى على مدار أيامه وجلساته عدة محاور من بينها، التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في مجال التحول الرقمي، استعراض أهم التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي وسبل التغلب عليها،الأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية التحول الرقمي. كيفية تحسين أداء المؤسسات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،الرقمنة والابتكارات الرقمية وكيفية تعزيز تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية والمؤسسات من خلالها.