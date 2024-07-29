سفير الصومال يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - التقى السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير الحسين سيدي عبد الله الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تترأس موريتانيا الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وقال سفير الصومال، ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر لدعم العمل العربي المشترك في ضوء رئاسة موريتانيا للدورة الحالية لمجلس الجامعة ، مؤكدا حرص الصومال على دعم كافة القضايا العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية الشقيقة.

وأعرب سفير الصومال عن ثقته في قدرة الدبلوماسية الموريتانية الحكيمة على العمل بكفاءة واقتدار خلال رئاستها الحالية لمجلس الجامعة للمساهمة في حلحلة الأزمات الراهنة، داعيا الدول العربية الشقيقة لدعم الصومال في مواجهة التحديات التي تواجهها والتأكيد على سيادة الصومال على كافة أراضيه وكذلك دعمه في مواجهة الإرهاب .

من جانبه هنأ سفير موريتانيا السفير الصومالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن أمله في زيادة وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة لما يخدم مصلحة الشعبين الصومالي والموريتاني وكذلك خدمة قضايا الدول العربية .