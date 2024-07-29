تربية رياضية الهرم تستقبل 675 طالبًا في ثالث أيام اختبارات القدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبلت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان اليوم 675 طالبًا في إطار اليوم الثالث لاختبارات القدرات للعام الدراسي 2024.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الاختبارات قائلاً: "نحرص على توفير بيئة مناسبة لطلابنا لإظهار قدراتهم الرياضية والبدنية، حيث أن هذه الاختبارات تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية، ونسعى لضمان إجرائها بكل دقة وموضوعية.

وصرح الدكتور وليد عبد الرازق، عميد الكلية، أن 425 طالبًا خضعوا للاختبارات الذين قدموا فى اليوم الأول، بينما تم اليوم تسجيل استمارات 250 طالبًا آخرين.

هذا وتكون اختبارات القدرات بالكلية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة، منها 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.

ويشترط للقبول حصول الطالب على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية.

وقد وضعت الكلية شروطًا محددة للقبول، منها ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، مع مراعاة العلاقة بين الطول والوزن، كما تم تحديد الملابس الرياضية المطلوبة وهى فانلة دون أكمام - شورت - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه، ويفضل الحضور مرتدين بدلة التدريب Training Suit.

وتتمثل الأوراق المطلوبة أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن يتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي، الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × ٦ سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

وشددت إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، بما في ذلك منع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار والحضور قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل.

يذكر أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس القدرات الرياضية للطلاب وضمان استعدادهم لدراسة التربية الرياضية، مع توفير فرص متكافئة لجميع المتقدمين.