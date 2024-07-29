شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى ترجمة واقعية لمعنى التكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العامين الماضيين، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، عدة مبادرات هامة هدفها فى المقام الأول مساندة المصريين وإدخال الفرحة على قلوبهم، فقد شملت هذه المبادرات أهداف عديدة لعل أهمها تحقيق التكافل الاجتماعى وتحسين حياة الملايين من خلال تخفيف العبء عن كاهلهم، فى ظل الظروف الراهنة.

ومن أهم المبادرات التى أطلقت من قبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، كانت حملة " إيد واحدة"، التى تعد ترجمة حقيقية لمعنى التكافل والترابط المجتمعى بين الأفراد، حيث تهدف هذه الحملة إلى تقديم دعم تنموى شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

تهدف حملة "إيد واحدة"، إلى توفير الدعم الغذائى للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الكثيرون. وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.



يأتى ذلك فى ضوء جهود التحالف الوطنى التى لم تقتصر على دعم الأسرة المصرية من خلال دعم عينى مباشر، بل تهدف إلى تنمية وتطوير بناء الإنسان من خلال خطوات عديدة لعل أهمها الجانب التوعوى والخدمى والتعليمى، من أجل تطوير الفرد وتحويله من شخص مستهلك إلى منتج.