شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: مصر تستقبل اللاجئين من مختلف البلدان منذ عهد سيدنا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، اليوم الاثنين ملف اللاجئين وأهم التحديات التي قد تواجه الدولة المصرية من جهة والوافدين نتيجة الصراعات السياسية المشتعلة، فقد تم التطرق إلى إشكالية عدم وجود قاعدة بيانات وحصر دقيق بإعداد اللاجئين في مصر، تكون بمثابة أداة تساعد الدولة في تحديد الأزمات التي تواجه الوافدين.

وتناولت الجلسة النقاشية التي عقدتها كتلة الحوار اليوم الاثنين، تحت عنوان "سياق اللاجئين في مصر" أن مصر تستقبل اللاجئين من مختلف البلدان منذ عهد سيدنا يوسف عليه السلام، فهي لها تجربة فريدة في هذا الملف وتملك دورا قياديا بجانب موقعها الجغرافي الذى جعلها نقطة التقاء للعديد من الدول، ومنذ هذا العهد وحتى الآن ومصر لم تدخر جهدًا في دعم كل لاجئ، لكن بعد عام 2003، بدأت الوفود العربية بعد الحرب على العراق، في ظل تواجد كبير للجالية السودانية التي تشكلت منذ الثمانينات.

وأكد الحاضرون، أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى شكلت ضغط على الشعب المصري واللاجئين، في ظل نقص كبير في الموارد التي خلقت أزمة كبيرة، بجانب ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، وشكاوى المواطنين بزيادة الضغط على المرافق الأساسية، مما أشعل أزمة كبيرة وغضب من البعض إزاء استقبال الجاليات السودانية والسورية خلال العام الماضي وحتى الآن.