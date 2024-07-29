شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تناقش ملف اللاجئين: لا بد من راية عاقلة للمشهد الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إن قضية اللاجئين، تعد من القضايا الشائكة خاصة أن الشعب المصري شعب مضياف بطبعه يحب الاختلاط، لكننا في ذات الوقت تحيط بنا مخاطر عديدة خاصة أننا نقع بين حزام ملتهب مابين الأحداث المشتعلة في السودان وغزة وليبيا.

وأكد رئيس كتلة الحوار، خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" سياق اللاجئين في مصر" وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين، أنه لابد من الخروج بتوصيات لتكون بمثابة دليل وراية عاقلة رشيدة نستمع إليها في اللحظات الرمادية لحسم هذا التصاعد الذى يحدث من أجل التوصل إلى موائمة نتمنى تحقيقها في هذا الملف الشائك.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام، نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن الجلسة تتناول الإطار التشريعي للاجئين والتغطية الإعلامية والصحفية ومنهجية عمل المجتمع المدني في ملف اللاجئين، مشيرًا إلى أهمية القوى الناعمة في حل القضايا السياسية الشائكة، حيث تلعب دور هام في تخفيف التوترات السياسية وتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

في حين قال الكاتب الصحفي حازم الملاح رئيس لجنة العمل الأهلي والخدمي بكتلة الحوار ومدير الجلسة، إن اللقاء يتناول موضوع اللاجئين بجميع زواياه خاصة بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء ان هناك حوالي 9 مليون متواجد على أرض مصر.

وتابع "الملاح"، أنه قد تم دعوة جميع الأطراف المعنية بملف اللاجئين وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة ومفوضية شئون اللاجئين والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الأحزاب السياسية، لمناقشة أبعاد هذا الملف.