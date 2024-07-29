شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنظم برنامجا تدريبيا بعنوان "فنى أرصاد جوية" للوافدين من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة فى مركز القاهرة الإقليمى للتدريب المعتمد إقليمياً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف (WMO) برنامجا تدريبيا تحت عنوان "فنى أرصاد جوية" وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية من العاملين بالأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية والذى بدأت أولى جلساته اعتبارا من يوم ٢٨ يوليو الحالى وتستمر لمدة 26 أسبوعاً، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون الفعال والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والإفريقية الشقيقة خاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وتهدف هذه الدورة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتدريب من خلال نقل الخبرات، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للعاملين فى مجال الأرصاد الجوية وفقًا للوائح المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفى هذا السياق أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البرنامج التدريبى يُساهم فى تأهيل ورفع قدرات العناصر البشرية العاملة فى مجال الرصد الجوى وإعدادهم على أعلى المستويات فضلًا عن منحهم رخصة معتمدة دوليًا تؤهلهم لسوق العمل فى وظيفة فنى أرصاد جوية فى جميع المجالات التى تتطلب متابعة الاحوال الجوية ورصد عناصر الطقس المختلفة، وإعداد تقارير الرصد الجوى المختلفة لخدمة أغراض الطيران المدنى ؛ هذا إلى جانب فهم مختلف أنظمة الرصد الجوى بما فى ذلك المحطات الآلية لرصد الطقس.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة الإقليمى يقوم بتدريب الكوادر الفنية من المتخصصين الذين يعملون فى مجال الأرصاد الجوية ومعتمد دولياُ من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).