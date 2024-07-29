الدَين القومي الأميركي وصل إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

وصل الدَين القومي الأميركي إلى 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن "الدين الوطني سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034".

وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه "بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%".

وحذّر الصندوق من أن "مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن".

يذكر أنه في بداية رئاسة جو بايدن، في عام 2021، بلغ الدَين الوطني الأميركي 28 تريليون دولار.