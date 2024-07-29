الرئيس الفرنسي أكد لنظيره الايراني ضرورة بذل كل الجهود لتجنب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله

افاد الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد له "ضرورة بذل كل الجهود لتجنب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله"، داعيا إيران إلى "وقف دعمها للجهات المزعزعة للاستقرار".

وطلب الرئيس الفرنسي من "طهران الدعوة إلى ضبط النفس"، قائلا إن "اندلاع حرب جديدة ستكون له عواقب مدمرة على المنطقة". كما "دعا الرئيس الإيراني إلى وضع حد للتصعيد المقلق للبرنامج النووي الإيراني"، داعيا إلى "حل دبلوماسي".

في سياق منفصل، حذّر ماكرون، بزشكيان من "مواصلة دعم طهران للحرب العدوانية التي تشنها روسيا في أوكرانيا".

ودعا ماكرون رئيس إيران إلى "وضع حد للتصعيد المقلق للبرنامج النووي الإيراني".