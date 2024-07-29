حجار اطلق دورة لتحسين إنتاج الزيتون في منطقة بسري وجوارها

أطلق وزير وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار، وبالتعاون مع SOS Chrétiens d'Orient دورة لتحسين إنتاج الزيتون في منطقة بسري وجوارها، تمتد على 6 محاضرات لتحسين إنتاج الزيتون في هذه المنطقة. تستهدف هذه الدورة مزارعي الزيتون وتكسبهم المهارات والطرق الحديثة للعناية بهذه الشجرة من تقليم ورش وقطاف وصولا الى مرحلة عصر الزيتون وكيفية تخزينه.

أُطلقت المحاضرة الاولى السبت الماضي على أن تليها المحاضرات تباعاً بمعدل محاضرة أسبوعياً. وينال كل متدرب في نهاية الدورة رزمة معدات لمساعدته على العناية بأشجاره.