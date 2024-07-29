سي إن إن عن وزير الخارجية اللبناني: الضربة المحدودة تعني لنا عدم استهداف الضاحية الجنوبية أو المطار

افادت شبكة "سي إن إن"، عن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بأننا "تلقينا تأكيدا من جهات دولية أن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة".

واشارت الى أن "الضربة المحدودة تعني لنا عدم استهداف الضاحية الجنوبية أو المطار".