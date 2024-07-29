عباس يخطب أمام البرلمان التركي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل فلسطيني عاجل مع طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من نظيره محمود عباس، بالرد على الدعوة التي وجهها البرلمان التركي إليه لإلقاء كلمة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل فلسطيني عاجل مع طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من نظيره محمود عباس، بالرد على الدعوة التي وجهها البرلمان التركي إليه لإلقاء كلمة. قال السفير الفلسطيني لدى تركيا، فائد مصطفى، إن «الرئيس محمود عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرئيس رجب طيب إردوغان». مضيفا، بأن «الاتصالات ما زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة، خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول».

وأوضح، أن «الرئيس الفلسطيني تلقى رسالة دعوة من البرلمان التركي لإلقاء خطاب».

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