97 قتيلا ومصابا في الفاشر السودانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت المعارك في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، رغم إعلان الولايات المتحدة قبل أيام أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في أغسطس المقبل في سويسرا، بهدف إنهاء النزاع في السودان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت المعارك في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، رغم إعلان الولايات المتحدة قبل أيام أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في أغسطس المقبل في سويسرا، بهدف إنهاء النزاع في السودان. وتقول مصادر عسكرية وطبية إن القصف المدفعي العنيف واستخدام الطائرات المسيرة من قوات «الدعم السريع»، في الهجوم على الفاشر، أسفر عن مقتل 27 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

من جهتها، أعلنت لجان مقاومة الفاشر (نشطاء) ارتفاع ضحايا القصف المدفعي لقوات الدعم السريع على المدينة إلى 97 شخصا بين قتيل وجريح.

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