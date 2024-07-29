بوتين أول مستقبلي الرئيس الإيراني

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للقاء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، خلال قمة بريكس في مدينة كازان الروسية في أكتوبر المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للقاء الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، خلال قمة بريكس في مدينة كازان الروسية في أكتوبر المقبل. وقال بيسكوف لصحيفة إزفيستيا الروسية: «تم إرسال دعوة إلى الجانب الإيراني، ونأمل أن يحضر الرئيس الجديد القمة، سنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للقاء المرتقب».

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