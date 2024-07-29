فوز مادورو برئاسة فنزويلا يستفز أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تصديق نتائج الانتخابات في فنزويلا، التي أعلنت فوز نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد لفترة ثالثة لـ6 أعوام أخرى.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لديها «مخاوف قوية» تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، إذ دعا إلى جدولة مفصلة للأصوات.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بلينكن القول، في بيان خلال زيارته اليابان «حاليا، انتهى التصويت، من المهم أن يتم إحصاء كل صوت بنزاهة وشفافية».

وأضاف في تصريحات للصحفيين، «لدينا مخاوف خطيرة من أن النتائج المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي».

وكان مادورو قد فاز في الانتخابات بواقع 51.2 % من الأصوات، مقارنة بنسبة 44,2 % لمنافسه مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، حسبما قال المركز الانتخابي.

وقال رئيس تشيلي جابرييل بوريك، إن نتائج الانتخابات التي أجريت في فنزويلا «يصعب تصديقها»، وأشار إن تشيلي لن تعترف بالفائز في انتخابات فنزويلا، في حال لم يتم التحقق من نتائج الانتخابات.

وعلى صعيد متصل، قال وزير خارجية بيرو خافيير جونزاليس أولايشيا، في منشور له على منصة «إكس»، إن النتائج في فنزويلا تعج بـ»المخالفات» و»نية الاحتيال»، وأفاد بأن بيرو لن تعترف بالنتائج التي «تنتهك الإرادة الشعبية للشعب الفنزويلي».

وخاض السباق الرئاسي 10 مرشحين، إذ أشارت استطلاعات عدة للرأي قبل الانتخابات، إلى تقدم جونزاليس على مادورو، الذي تولى رئاسة فنزويلا لـ11 عاما.