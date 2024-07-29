شكرا لقرائتكم خبر بولندا تتهم المجر بالأنانية والانعزالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن «أنانية» رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في التعامل مع شركاء الاتحاد الأوروبي تركت البلاد معزولة وضعيفة، وذلك في أحدث علامة على اتساع الخلاف الدبلوماسي، حسبما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن «أنانية» رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في التعامل مع شركاء الاتحاد الأوروبي تركت البلاد معزولة وضعيفة، وذلك في أحدث علامة على اتساع الخلاف الدبلوماسي، حسبما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس. وقال سيكورسكي في مقابلة أجراها مع مجلة «فيسيجراد إنسايت» الالكترونية: «المجر لم تحصل على دعم بسبب موقفها»، عندما طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي للتوسط في حل مع أوكرانيا بشأن إمدادات النفط الروسية المتوقفة.

كانت هذه تفاصيل خبر بولندا تتهم المجر بالأنانية والانعزالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.