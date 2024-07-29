التعاون الإسلامي: المواقع الأثرية الفلسطينية في خطر

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- بواسطة أيمن الوشواش - دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها، بمصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها الاستيلاء على مواقع تراثية في قرية سبسطية بمحافظة نابلس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها، بمصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها الاستيلاء على مواقع تراثية في قرية سبسطية بمحافظة نابلس. وعدت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن ذلك يندرج في إطار «سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد مئات المواقع الأثرية والتاريخية والعلمية والمقدسات الدينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، في محاولة لطمس التراث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني، ونهبه وتزويره وتدميره، في انتهاك صارخ للقانون.

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