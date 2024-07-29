شكرا لقرائتكم خبر مجلس الدولة الليبي: الترشح لرئاسة الحكومة باطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس الغرب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في البلاد باطلا، ورفض مساعي مجلس النواب في هذا الاتجاه.

ونشر مجلس الدولة في ليبيا بيانا أكد فيه التمسك بالإطار العام للحل السياسي المضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة، مبينا أن هذا الإطار «لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ أي بنود، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة».

كما أكد المجلس في البيان ذاته، حرصه على التوافق واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي، وعدم انفراد أي طرف بالقرار.

وجاء في البيان: «هذا ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام، والذي كان من المقرر استكماله بوضع الآليات المتعلقة بكل النقاط المضمنة في البيان، إلا أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب، باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي، والتي تكرس الانقسام، حالت دون حدوث اللقاء».

ودعا البيان مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة، من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام «حسب الوصف». معلنا أن مجلس الدولة «لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد، إلى حين التوافق على الآليات».

وكان مجلس النواب في بنغازي أعلن، السبت الماضي، فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مستندا في ذلك إلى: أحكام الإعلان الدستوري وتعديله الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عنه، وإلى مخرجات لجنة 6+6، هذا إضافة للاتفاق الأخير بين رؤساء المجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) في جامعة الدول العربية، وكذلك البيان المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الصادر من القاهرة.