شكرا لقرائتكم خبر العراق: اختفاء 50 ألف باكستاني على أراضينا.. كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت وزارة الخارجية العراقية الأنباء المتداولة حول اختفاء 50 ألف باكستاني على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت «مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق».

وتابع البيان: «في هذا الصدد، قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني الصديق، ممثلا في وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح».

وشدد البيان على أن حسين «أوضح أنه سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق، للتحقيق في الأمر».

وكانت صحيفة «ذي نايشن» الباكستانية الناطقة باللغة الإنكليزية، قد قالت، إن اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في مجلس الشيوخ، «ناقشت مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستاني في العراق حتى الآن».

وحسب الصحيفة، فقد قال وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري حسين، إن عددا كبيرا من الزائرين الباكستانيين «اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية».

وفي السياق نفسه، زعمت تقارير أخرى أن «قسما كبيرا من الزائرين الباكستانيين التحق بميليشيات طائفية في العراق وسوريا واليمن».

يشار إلى أن باكستان كانت صنفت في مارس الماضي جماعة «لواء زينبيون»، التابعة للحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»، وهي عبارة عن فصيل مسلح يقاتل في سوريا لدعم رئيس النظام بشار الأسد، منذ اندلاع الاحتجاجات هناك عام 2011، وفقا لما ذكر موقع «»صوت أميركا» الإخباري.

وأوضح توجيه لوزارة الداخلية الباكستانية، أن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، «منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن» في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.