شكرا لقرائتكم خبر الرئاسي اليمني: أبناء حضرموت نموذج يحتذى به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بقيادة السلطة المحلية ومديري المكاتب التنفيذية بحضرموت على جهودهم في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصا منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الإرهابية الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70% من الموارد العامة للدولة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوا المجلس عبدالله العليمي وعثمان مجلي، خلال اجتماع بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة الشكر لأبناء حضرموت على تفاعلهم ودعمهم للسلطة المحلية، كنموذج يحتذى به لمجتمع التعايش واحترام النظام والقانون.

وعرض رئيس مجلس القيادة جهود المجلس، والحكومة من أجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها إلى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومجتمع المانحين.

وأكد أن الأمن والاستقرار هما الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وأن محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب أن تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة.

من جهة أخرى تضرر المئات من الأسر اليمنية في عدد من المحافظات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها اليمن، وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مئات الأسر؛ بينها نازحة، تضررت بفعل الأمطار الغزيرة في محافظة عمران.

وقالت المفوضية إن منطقة القفلة بمحافظة عمران شهدت خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة تسببت بأضرار جسيمة، بمن فيها 800 أسرة، بينها 300 أسرة في مواقع النزوح.

وشهدت محافظة إب حادث انهيار منزل في قرية الخشابي بعزلة المنار، بمديرية بعدان شرق المحافظة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي تجتاح المنطقة، مصحوبة بظاهرة مقلقة من التشققات الأرضية.

من جانب آخر، قتل وأصيب 11 مدنيا، ما يقارب نصفهم من الأطفال والنساء، في 4 حوادث لانفجارات ألغام منسوبة للحوثيين في 4 محافظات يمنية، وقال المرصد اليمني للألغام، إن طفلا قتل فيما تعرض 10 آخرون؛ بينهم 4 أطفال ونساء، لإصابات متفاوتة خطيرة، في حوادث انفجارات ألغام وقعت في محافظات الحديدة وصنعاء والجوف وحجة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن انفجار لغم في منطقة نهم بمحافظة صنعاء أودى بحياة طفل وأصاب مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، وأشار إلى أن مدنيا وزوجته وطفلهما أصيبوا بجروح متفرقة؛ منها بتر أحد أطراف الزوجة، نتيجة انفجار لغم في منطقة بيت مغاري التابعة لمديرية حيس في محافظة الحديدة.

وأردف أن طفلا وامرأة أصيبا في حادثة انفجار لغم في منطقة الجعدة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة، كما أصيب 3 مسافرين على الأقل بجروح متفرقة، نتيجة حادثة مماثلة وقعت في الطريق الصحراوي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

مشاهدات يمنية