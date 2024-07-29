شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. إصابة 100 شخص في حادث اصطدام قطار بشاحنة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث القطارات في روسيا

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام روسية بإصابة 100 شخص، في حادث اصطدام شاحنة بقطار.وكانت أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية الروسية اليوم الاثنين عن خروج 8 عربات بقطار عن القضبان.وكان يسير في منطقة فولجوجراد بجنوب روسيا، وقالت الشرطة إن الحادث وقع عندما حاول سائق شاحنة عبور نقطة عبور على خط السكة الحديد.وكشفت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، العربات المنقلبة في منطقة غير مأهولة بالسكان.ويتردد أن القطار الذي كان يقل 800 راكب، الذي كان متجهًا من كازان عاصمة جمهورية تاتارستان الروسية، إلى ادلر في البحر الأسود.