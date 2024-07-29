شكرا لقرائتكم خبر عن درس حوادث اغتيالات سابقة.. معلومات جديدة عن مطلق النار على ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إن توماس ماثيو كروكس مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدم أسماء مستعارة وحسابات بريد إلكتروني مشفرة مقرها في الخارج، لشراء مكونات الأسلحة النارية والمواد الكيميائية ومكونات المتفجرات الأخرى عبر الإنترنت.

وقال كيفين روجيك وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ للصحفيين اليوم الاثنين: "ابتداء من ربيع عام 2023، أجرى الشخص المعني أكثر من 25 عملية شراء مختلفة متعلقة بالأسلحة النارية من بائع أسلحة نارية عبر الإنترنت باستخدام اسم مستعار".

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شراء مواد كيماوية

وأضاف روجيك أنه بالإضافة إلى ذلك، أجرى مطلق النار "6 عمليات شراء مرتبطة بمواد كيميائية أولية عبر الإنترنت تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، التي عُثر عليها في سيارة الشخص المعني ومنزله" في النصف الأول من عام 2024.

وأردف: "ومرة أخرى، استخدم أسماء مستعارة لتلك المشتريات".



رسائل البريد الإلكتروني

وقال بوبي ويلز، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة الأمريكية واشنطن للمراسلين، إن المكتب واجه في البداية صعوبة في الوصول إلى الحسابات بسبب تشفيرها.

وأوضح ويلز أنه "منذ وصولهم إلى الحسابات، اكتشف المحققون أن مطلق النار كان يستخدم رسائل البريد الإلكتروني في الأساس لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت".

وأضاف: "حددنا أيضًا بعض الحسابات الإضافية ومعلومات التعريف، بما في ذلك الأسماء المستعارة التي كان يستخدمها على هذه المنصات المشفرة".

وركز المحققون الفيدراليون جهودهم للكشف عن دوافع القاتل المحتمل البالغ من العمر 20 عامًا، والذي أطلق النار على ترامب.

وقال كيفن روجيك إن مطلق النار، توماس ماثيو كروكس، كان "ذكيًا للغاية"، ولديه اهتمام متزايد بإطلاق النار.



المسافة بين أوزوالد وكينيدي

وبينما كشف المسؤولون بالفعل أن كروكس بحث عن "المسافة بين أوزوالد وكينيدي" (في إشارة إلى حادث اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كيندي)، قبل إطلاق النار، وقال روجيك إنه أجرى أيضًا عمليات بحث تتعلق بـ"محطات الطاقة، وأحداث إطلاق النار الجماعي، ومعلومات عن الأجهزة المتفجرة، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي في وقت سابق من هذا العام".

وقال روجيك: دائرته الاجتماعية الأساسية "يبدو أنها تقتصر على عائلته المباشرة، ونعتقد أنه كان لديه عدد قليل من الأصدقاء والمعارف طول حياته".

وأضاف: "في حين لم يحدد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الدافع بعد، نعتقد أن كروكس بذل جهودًا كبيرة لإخفاء أنشطته، بالإضافة إلى ذلك نعتقد أن أفعاله تظهر أيضًا تخطيطًا دقيقًا قبل التجمع الانتخابي".