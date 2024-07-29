رئيس هيئة شؤون الأسرى: سديه تيمان يمثل منظومة الاحتلال وشهادات باعتداءات جنسية

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، بأن معسكر سديه تيمان يمثل جزءًا من منظومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا وجود شهادات موثقة عن اعتداءات جنسية وجرائم أخرى في السجون الإسرائيلية.

وقال فارس في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "سديه تيمان ليس حالة استثنائية بل هو جزء من منظومة الاحتلال التي تمارس الانتهاكات بحق الأسرى. لدينا شهادات موثقة تشير إلى تعرض أسرى لاعتداءات جنسية وجرائم أخرى في العديد من السجون."

وأضاف فارس أن هذه الانتهاكات تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن هيئة شؤون الأسرى تعمل على جمع المزيد من الأدلة وتقديمها للجهات الدولية لفضح هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الظروف التي يعاني منها الأسرى في السجون الإسرائيلية تزداد سوءًا، مع تصاعد السياسات القمعية من قبل إدارة السجون. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأسرى وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

واختتم فارس تصريحاته بالقول: "لن نتوقف عن فضح ممارسات الاحتلال والمطالبة بحقوق أسرانا. سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين."

قوات الأمن تمنع عشرات المتظاهرين من اقتحام المعتقل المحتجز بداخله جنود الاحتياط في معسكر بيت ليد

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من منع عشرات المتظاهرين من اقتحام المعتقل الذي يُحتجز بداخله جنود الاحتياط في معسكر بيت ليد.

وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين، الذين تجمعوا للاحتجاج على احتجاز الجنود، حاولوا اقتحام المعسكر إلا أن قوات الأمن تدخلت بسرعة لمنعهم من الوصول إلى المعتقل. وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام إجراءات لفض التجمعات ومنعهم من التسبب في أي أضرار للممتلكات أو الأشخاص.

وقال مصدر أمني لصحيفة "يسرائيل هيوم": "قوات الأمن كانت على أهبة الاستعداد وتمكنت من السيطرة على الوضع بسرعة. لن نسمح بأي محاولة لاقتحام المنشآت العسكرية أو التسبب في اضطرابات أمنية."

وأضاف المصدر أن الجنود المحتجزين يخضعون للتحقيق وفقًا للقانون، وأن أي محاولة للتدخل في سير العدالة ستواجه بحزم. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار في المعسكرات العسكرية يعدان أولوية قصوى