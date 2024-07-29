نتنياهو يشير إلى وجود خيارات مختلفة لمنع مرور المسلحين إلى الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وجود خيارات مختلفة يجري دراستها لمنع مرور المسلحين إلى المناطق الشمالية من البلاد.

وفي تصريح لهيئة البث الإسرائيلية، قال نتنياهو: "نعمل على دراسة عدة آليات وخيارات لضمان أمن المناطق الشمالية ومنع تسلل المسلحين. سلامة مواطنينا هي الأولوية القصوى، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك."

وأضاف نتنياهو أن الحكومة تتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية لتطوير حلول فعالة ومستدامة لهذه القضية. وأشار إلى أن التحصينات الأمنية على الحدود الشمالية سيتم تعزيزها لضمان عدم تكرار حوادث التسلل.

وقال رئيس الوزراء: "نحن في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية والعسكرية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة. هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة، وسنعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن."

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات: متشائمون بشأن التوصل إلى صفقة تبادل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية بشأن صفقة التبادل أنها متشائمة بشأن التوصل إلى اتفاق قريب.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات، التي تشمل وساطة دولية وضغطاً من أطراف مختلفة، تواجه عقبات كبيرة تحول دون تحقيق تقدم ملموس. وأضافت أن الفجوات بين مطالب الطرفين لا تزال واسعة، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى صفقة في المستقبل القريب.

وقال أحد المشاركين في المفاوضات: "الوضع معقد للغاية. هناك الكثير من النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إلى حلول وسط بشأنها. نحن نعمل بجد، لكن لا يمكننا القول إن هناك اختراقاً قريباً."

وأضافت المصادر أن الضغط الجماهيري والسياسي على كلا الطرفين يزيد من تعقيد الأمور، حيث يتطلب أي اتفاق توازنًا دقيقًا بين تلبية مطالب الأطراف المتفاوضة وتجنب إثارة ردود فعل سلبية من الجمهور.

وكانت المفاوضات قد بدأت وسط آمال كبيرة بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل تشمل الإفراج عن عدد من الأسرى والمحتجزين، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الشكوك تزداد حول إمكانية تحقيق ذلك.

وأكدت المصادر أن الجهود ستستمر رغم التشاؤم الحالي، وأن الأطراف المعنية ستواصل العمل لمحاولة إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.