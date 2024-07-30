اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، اننا "دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن"، مشيرة الى أن "المسيرة الحوثية مثلت تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميريكية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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