وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته

حث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف شمال الأطلسي اليوم على طرد تركيا من عضويته، بعد أن هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل مثلما دخلت ليبيا وناغورنو قرة باغ فيما مضى.

وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بانه "في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين، بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف".

واشار أردوغان في خطاب ألقاه أمس الأحد، الى انه "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة بفلسطين. فثلما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مشابها معهم".

وذكر كاتس في البيان "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى". وأضاف "أصبحت تركيا، التي تستضيف مقر حماس المسؤول عن الهجمات الإرهابية على إسرائيل، عضوا في محور الشر الإيراني، إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن".