وزير الخارجية البريطاني: ننصح الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وبعدم السفر إليه الوضع في تغيّر سريع

نصح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وتجنّب السفر إليه، وذلك في خضم جهود دبلوماسية تُبذل لاحتواء أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله. واشار لامي في تصريح له، الى اننا "ننصح الرعايا البريطانيين بمغادرة لبنان وبعدم السفر إليه. الوضع في تغيّر سريع".

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