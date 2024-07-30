طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً لذا نحذر من ارتفاع موج البحر .

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.