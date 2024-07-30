الجيش: عملية دهم وتوقيف 13 مواطنًا في البقاع لإطلاقهم النار

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رياق ومدينة زحلة وبلدات الفاعور وعلي النهري ومجدل عنجر وسعدنايل وتمنين – البقاع وأوقفت 13 مواطنًا كونهم مطلوبين لإطلاقهم النار في تواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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