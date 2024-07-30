شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط 39 طائرة درون أوكرانية فوق المناطق الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 39 طائرة درون أوكرانية فوق المناطق الحدودية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى اليوم الاثنين زيارة لمركز قيادة عسكري بالقرب من مدينة فوفشانسك المحاصرة في إقليم خاركيف قرب الحدود الروسية. حرب روسيا وأوكرانيا وقال زيلينسكي، إن هذا الجزء على الأرجح هو من أصعب المناطق، كما قدم الأوسمة لجنود بمناسبة يوم القوات الخاصة.

وفي مايو الماضي، عبرت القوات الروسية الحدود قرب مدينة فوفشانسك شرقي البلاد، فيما تندلع اشتباكات عنيفة منذ ذلك الحين حول المدينة التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود. هجمات أوكرانيا على روسيا كما زار زيلينسكي مدينة ديرهاتشي الصغيرة التي تقع على بعد عدة كيلومترات شمال خاركيف، وتفقد 18 منزلًا أعيد بنائها وملاجئ شيدت حديثًا، وتعرضت المدينة للقصف عدة مرات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أنها اعترضت 9 من بين 10 طائرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز روسي، مضيفة أنه لم يحدث ضرر نتيجة للهجمات.

