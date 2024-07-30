حملة حوثية تستهدف المنظمات الإنسانية في صنعاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

وجهت جماعة الحوثي إنذاراً نهائياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يطالبها بإغلاق مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء خلال ثلاثة أيام، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة، أمس.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة حوثية واسعة تشهدها اليمن، تستهدف المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت، قبل أيام، قرارات جديدة تلزم المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، بتسليم الهياكل الوظيفية وتقديم كشوفات بأسماء موظفيها وصفاتهم الوظيفية، كما اشترطت الحصول على موافقتها المسبقة على أي تعيينات جديدة.

يُذكر أن الحوثي قامت، خلال الشهور الماضية، باختطاف عشرات الموظفين العاملين في منظمات الأمم المتحدة، ووضعتهم رهن الاعتقال، كما أجبرتهم على الإدلاء باعترافات قسرية بتهم التجسس لصالح دول أجنبية. وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإجراءات فعلية للإفراج عن هؤلاء الموظفين المختطفين تعسفياً.

وفي السياق، أشار أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء اليمني، أمس، الى المسؤولية الجماعية للضغط على جماعة الحوثي لتحرير المختطفين العاملين في المجال الإنساني، لافتاً الى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات لتحقيق ذلك.

جاء ذلك، خلال لقاء بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن وبحث معهم التطورات في اليمن والمنطقة. كما تطرق اللقاء للتحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية.

من جانبهم، عبر السفراء عن دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وجهودها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد واستمرار دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في اليمن.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة الخوخة- العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة- تفشياً حاداً لوباء الكوليرا، حيث استقبل مركز الإسهالات في المديرية أكثر من 50 حالة إصابة خلال الساعات القليلة الماضية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون محليون في قطاع الصحة. وزار وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، المركز للاطلاع على الوضع الصحي للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم. وأشاد القديمي بجهود مكتب الصحة وطاقم المركز، وكذلك الدعم المقدم من مركز الملك سلمان، مؤكداً أهمية هذه الجهود في مواجهة هذا الوباء.

ودعا القديمي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي إلى التدخل العاجل وتقديم الدعم الطبي اللازم لمركز الإسهالات، مشيراً إلى الحاجة الماسة إلى فريق طبي مؤهل لتعزيز قدرة المركز على التعامل مع هذا الوضع الحرج.