«أوتشا»: تهجير 9% من سكان القطاع الأسبوع الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وام)

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط، بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وأوضح المكتب الأممي أن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها أمس الأول، مضيفاً أن النزوح المتكرر يحرم المدنيين من البقاء على قيد الحياة بكرامة.

وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني تم تشريدهم من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء الاثنين الماضي.