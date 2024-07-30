سموتريتش: أؤيد بشدة الاحتجاج المدني على الظلم الشديد تجاه جنود الاحتياط

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تأييده القوي للاحتجاجات المدنية ضد ما وصفه بـ "الظلم الشديد" الذي تعرض له جنود الاحتياط في معسكر سديه تيمان.

وقال سموتريتش في تصريحاته: "أنا أؤيد بشدة الاحتجاجات التي تنظمها مجموعات المجتمع المدني تعبيرًا عن الاستياء من المعاملة التي تعرض لها جنود الاحتياط في معسكر سديه تيمان. ما يحدث هناك يمثل ظلمًا خطيرًا ويتطلب استجابة سريعة وعادلة."

وأشار سموتريتش إلى أن الاحتجاجات تأتي في سياق الاتهامات المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الجنود، مما أثار موجة من الاستنكار والقلق في الأوساط العامة. وأضاف: "يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية وأن تتحرك السلطات بسرعة لضمان تحقيق العدالة."

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يشهد فيه معسكر سديه تيمان احتجاجات متصاعدة بعد الكشف عن مزاعم تتعلق بسوء المعاملة والانتهاكات بحق الجنود المحتجزين هناك.

القيادة الوسطى الأمريكية: دمرنا طائرة مسيرة للحوثيين كانت تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف

أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأن قواتها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة الوسطى في بيان رسمي إن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، بالإضافة إلى السفن التجارية التي تبحر في المنطقة.

ووصفت القيادة الوسطى الطائرة المسيرة بأنها تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف إلى تنفيذ هجمات قد تستهدف المصالح الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار جهود القيادة الوسطى للحفاظ على الأمن وحماية القوات والشحنات التجارية في المياه الدولية. وأكدت أن القوات الأمريكية ستواصل التصدي لأي تهديدات قد تطرأ في المستقبل لضمان سلامة العمليات في المنطقة.

يديعوت أحرونوت: هليفي وصل إلى المحكمة العسكرية في بيت ليد بعد اقتحامها 3 مرات

فادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وصل إلى المحكمة العسكرية في بيت ليد بعد أن شهدت اقتحامًا ثلاث مرات خلال الليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إن هليفي وصل إلى المحكمة لمتابعة تطورات الوضع عن كثب بعد أن شهدت المحكمة تصاعدًا في التوترات، حيث اقتحمها المتظاهرون ثلاث مرات، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وأضافت الصحيفة أن زيارة هليفي تأتي في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المحكمة، حيث يسعى المسؤول العسكري لمراقبة الوضع عن قرب وضمان استقرار الإجراءات القانونية في المحكمة.

وكانت المحكمة العسكرية في بيت ليد قد شهدت احتجاجات مكثفة بعد اتهامات ضد عدد من الجنود بالتورط في انتهاكات خلال فترة خدمتهم. وقد أثارت هذه الاحتجاجات قلقًا واسعًا في الأوساط العسكرية والإسرائيلية، مما دفع بالسلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

ويجري الآن التحقيق في الحوادث الأخيرة، بينما يواصل هليفي متابعة الوضع لضمان عدم تفاقمه وضمان تحقيق العدالة وفقًا للقوانين العسكرية.