نواب بريطانيون يدعون لمنع رسو سفينة أمريكية تحمل وقود طائرات لإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "الغارديان" بأن مجموعة من النواب البريطانيين دعت إلى منع رسو سفينة أمريكية في جبل طارق، التي تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات المخصص لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النواب البريطانيين أعربوا عن قلقهم بشأن الشحنة، مؤكدين أنها قد تُستخدم في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. وطالبوا الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات عاجلة لمنع وصول السفينة إلى وجهتها.

وقال أحد النواب، الذي لم يُذكر اسمه، للصحيفة: "نحن قلقون بشأن تأثير هذه الشحنة على الوضع في المنطقة. يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا الوقود قد يُستخدم في الهجمات على المدنيين أو تصعيد النزاع."

وأضاف النائب: "ندعو الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم ومنع السفينة من الرسو في جبل طارق. من المهم أن نتجنب أي خطوة قد تزيد من التوترات في المنطقة."

من جهتها، لم تصدر الحكومة البريطانية بعد تعليقًا رسميًا على هذه الدعوات، ولكنها أكدت أنها تتابع الوضع وتقوم بتقييم الموقف وفقًا للقوانين الدولية والمعايير الأمنية.

واشنطن نقلت رسائل لطهران 3 مرات منذ السبت محذرة من أن التصعيد سيكون ضارًا لكل الأطراف

أفاد مسؤول إيراني لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة نقلت رسائل إلى طهران ثلاث مرات منذ السبت، محذرة من أن التصعيد الحالي في المنطقة سيكون ضارًا لكل الأطراف المعنية.

وقال المسؤول الإيراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن أبلغت طهران بضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع الإقليمي. وأكد أن الرسائل الأمريكية شددت على أن أي تصعيد سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

وأشار المسؤول إلى أن إيران تلقت الرسائل الأمريكية بجدية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على حقوقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وأضاف: "نحن ندرك التحذيرات الأمريكية، لكن يجب أن نؤكد أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت مصالحها للتهديد. نسعى للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، لكن يجب أن يكون ذلك مع احترام سيادتنا."

تأتي هذه التحذيرات الأمريكية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في مجدل شمس والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للتهدئة ومنع اندلاع نزاع شامل.